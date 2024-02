Corbus Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Stimmung gegenüber Corbus hat sich in den letzten Wochen merklich verschlechtert, wie aus der Analyse von Internet-Kommunikation hervorgeht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine signifikante Diskussionsaktivität über Corbus verzeichnet, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Was die Analystenbewertungen betrifft, so erhielt Corbus insgesamt eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" basierend auf einer Bewertung von 1 "Gut" und 0 "Neutral" oder "Schlecht". Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat, aber die durchschnittliche Kursprognose von 3 USD zeigt ein Abwärtspotenzial von -87,01 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt wird Corbus daher auch in diesem Bereich neutral bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Corbus mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,53 Prozent. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus heutiger Sicht eher ein unrentables Investment ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ausgehend von den RSI-Werten von 7 und 25 Tagen erhält Corbus eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für Corbus basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.