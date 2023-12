Corbus Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Das Anleger-Sentiment für die Corbus-Aktie hat in den letzten Tagen viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erhalten. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings wurden auch negative Themen stark diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten bewerten die Corbus-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 3 USD, was einem Abwärtspotenzial von -45,45 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Corbus-Aktie als neutral eingestuft wird, mit einem RSI7-Wert von 60,19 und einem RSI25-Wert von 35,56, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben zu einer mittleren Aktivität geführt und die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht" langfristigen Stimmungsbild führt.