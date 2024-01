Corbus Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "KBC Groep":

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine beliebte Methode, um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen normiert. Der RSI-Wert für Corbus liegt bei 53,42, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 50,07, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Corbus daher ein Rating von "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Corbus eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" basierend auf einer Analystenbewertung. Die Kursprognose von 3 USD ergibt ein Abwärtspotential von -49,41 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Corbus in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Corbus liegt bei 0 Prozent, was 2,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Biotechnologie-Branche liegt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 7,07 USD liegt, was einer Abweichung von -16,12 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen beträgt 5,3 USD, was zu einem anderen Rating führt und die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Corbus basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.