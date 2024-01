Corbus Aktie: Eine Gewinnchance?

Die technische Analyse der Corbus-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 7,08 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,04 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -14,69 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 5,15 USD, was einen Abstand von +17,28 Prozent bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Corbus im Vergleich zum Branchendurchschnitt bei der Ausschüttung mit 0 % deutlich niedriger liegt (Branchendurchschnitt Biotechnologie: 2,47 %). Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass Corbus weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt einen ähnlichen Trend, da auch hier Corbus weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die Einschätzungen von Analysten der letzten zwölf Monate ergeben im Durchschnitt eine positive Bewertung für die Corbus-Aktie. Allerdings liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 3 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 6,04 USD einer potenziellen Wertminderung von -50,33 Prozent entspricht. Daher erhalten die Corbus-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.