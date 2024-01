CorbionV Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "Corbion":

Die technische Analyse der Corbion-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 22,04 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 18,67 EUR liegt, was einer Abweichung von -15,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Interessanterweise liegt der letzte Schlusskurs (17,67 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (+5,66 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Corbion-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende zahlt Corbion derzeit höhere Dividenden als der Branchendurchschnitt der Chemieindustrie aus, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut" erhält.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Corbion-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 64,95, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 43,18 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten zwei Wochen wurde Corbion von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine "Gut"-Einstufung.