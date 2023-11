CorbionV Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "Corbion":

In den letzten Wochen gab es bei Corbion keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Corbion in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Corbion ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,05, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Die Aktie wird daher auch auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so schüttet Corbion eine Dividendenrendite von 1,34 % aus, was 1,34 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

In den letzten 12 Monaten erzielte Corbion eine Performance von 1,43 Prozent, was einer Outperformance von +1,43 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag die Rendite ebenfalls bei 1,43 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.