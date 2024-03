CorbionV Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "Corbion":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristig Kursrücksetzer wahrscheinlicher, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen können. Der RSI für Corbion liegt auf 7-Tage-Basis bei 21,62 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der 25-Tage-RSI zeigt eine weniger starke Schwankung und deutet darauf hin, dass Corbion weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Corbion liegt mit einem Wert von 21,05 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität für Corbion langfristig unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Corbion derzeit mit 1,34 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (0%). Aufgrund dieser Konstellation erhält die Corbion-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.