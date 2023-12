CorbionV Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Corbion":

Corbion-Aktie: Analyse zeigt gemischte Bewertung

Die Corbion-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,34 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21, was im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der Branche als neutral eingestuft wird. Bezüglich der Branchenvergleich Aktienkurs hat Corbion in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 1,43 Prozent erzielt, was über der durchschnittlichen Performance der "Chemikalien"-Branche liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse ergibt ein gemischtes Bild. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 22,44 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 19,25 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 17,28 EUR, was über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Corbion auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Corbion-Aktie gemischte Bewertungen in verschiedenen Kategorien erhält. Die Dividendenrendite ist positiv, das KGV neutral und die technische Analyse liefert ein gemischtes Bild. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen.