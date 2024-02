CorbionV Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Corbion":

Die technische Analyse der Corbion-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 20,64 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 17,85 EUR weicht somit um -13,52 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 18,07 EUR liegt, so weicht der letzte Schlusskurs nur um -1,22 Prozent ab. Auf dieser Basis erhält die Corbion-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche erzielte Corbion in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,43 Prozent, während der Branchendurchschnitt bei 0 Prozent liegt. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,43 Prozent für Corbion im Branchenvergleich. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0 Prozent, woraus sich eine Überrendite von 1,43 Prozent für Corbion ergibt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Corbion ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Entwicklung, wodurch sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung ergibt.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle KGV der Corbion-Aktie bei 21,05, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet ist.