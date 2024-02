Corazon Mining Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Aktie von Corazon Mining wird derzeit von verschiedenen trendfolgenden Indikatoren bewertet, um herauszufinden, ob sie sich in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,02 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,009 AUD liegt, was einer Abweichung von -55 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,01 AUD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse erhält die Corazon Mining-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den vergangenen zwei Wochen neutral, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Corazon Mining negativ ausfallen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Corazon Mining liegt bei 50, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 70, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält die Corazon Mining-Aktie auf Basis dieser verschiedenen Indikatoren eine "Schlecht"-Einstufung.