Corazon Mining Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Corazon Mining wird derzeit mit einem Kurs von 0,014 AUD gehandelt und liegt damit um 30 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls -30 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, und auch die Diskussionen rund um Corazon Mining waren vorwiegend kritisch. Dies führt zu einer insgesamt negativen Einschätzung der Anleger-Stimmung auf "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Corazon Mining, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Corazon Mining liegt bei 80, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der die Kursbewegungen der letzten 25 Tage berücksichtigt, liegt bei 53,85 und wird daher als neutral eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Corazon Mining.