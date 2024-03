Coral Products Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Coral Products liegt bei einem Wert von 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,98 für Behälter & Verpackung deutlich niedriger ist. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine positive Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Coral Products in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie als neutral eingestuft. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung erfolgt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Coral Products aktuell 3, was eine negative Differenz von -4,46 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine schlechte Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Coral Products in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von -14,39 Prozent erzielt. Dies liegt jedoch um mehr als 6 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Materialien-Sektor und der Behälter & Verpackung-Branche. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält das Unternehmen eine gute Bewertung in dieser Kategorie.