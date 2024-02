Coral Products Aktie: Chancenlos!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Coral Products-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 69,71, was darauf hinweist, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für Coral Products basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 15,24 GBP für den Schlusskurs der Coral Products-Aktie. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch bei 12,25 GBP (-19,62 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 14,6 GBP wird mit einem letzten Schlusskurs unter dem Durchschnitt (-16,1 Prozent Abweichung) bewertet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält Coral Products insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Dividendenrendite der Coral Products-Aktie beträgt 3,33 Prozent, was 5,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Behälter & Verpackung, 8,51) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Coral Products eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Coral Products eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Coral Products also eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI und der technischen Analyse, sowie eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.