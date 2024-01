CorVel, tut es schon wieder!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Corvel-RSI liegt bei 92,01 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 beträgt 35,77, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" erzielt Corvel eine Rendite von 59,59 Prozent, was mehr als 35 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" verzeichnet eine mittlere Rendite von 36,03 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Corvel mit 23,55 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet ist Corvel im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt "Gesundheitsdienstleister" aus unserer Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 54,58, was einem Abstand von 45 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 99,76 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und dadurch neue Einschätzungen für Aktien erzeugen. In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Corvel eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Schlecht" führt.