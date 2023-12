CorVel Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Corvel-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 205,01 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 254,35 USD erzielt, was einer Abweichung von +24,07 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 213,88 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von +18,92 Prozent entspricht. Damit wird Corvel auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 13,88 Punkte, was darauf hinweist, dass Corvel momentan überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 23,24 an, dass die Aktie überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Corvel beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine negative Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Corvel unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt und der Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating einbringt.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Corvel-Aktie aktuell 54,58, was 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitsdienstleister) von 96 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.