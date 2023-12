CorVel Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die technische Analyse der Corvel-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 202,9 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 235,41 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +16,02 Prozent zum GD200 hat, was als "Gut" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 208,52 USD, was einen Abstand von +12,9 Prozent zur aktuellen Aktie darstellt und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich, dass sie aktuell bei 0 Prozent liegt, was 88,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitsdienstleister, 88,68) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Corvel-Aktie eine Bewertung von "Schlecht". Die Dividendenrendite wird dabei in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut unserer Analysten wurden überwiegend positive Kommentare und Befunde zu Corvel auf sozialen Plattformen gefunden. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von den Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen. Die Gesamtbetrachtung führt daher zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Corvel-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen mit einem Wert von 12 überverkauft ist, was als "Gut" bewertet wird. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 23,73, was ebenfalls eine Bewertung von "Gut" ergibt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein Rating von "Gut" für die Corvel-Aktie.