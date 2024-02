CorVel Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Relative Strength Index (RSI) der Corvel liegt bei 31,42 und deutet auf eine neutrale Situation hin, weder überkauft noch -verkauft. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 36, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Corvel im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister mit 0 % eine niedrigere Rendite aus. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" mit 91,45 Prozentpunkten unter dem üblichen Durchschnitt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Corvel liegt bei 57, während der Branchendurchschnitt bei 99,97 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie fundamental unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Corvel ist insgesamt besonders positiv. Diskussionen in den sozialen Medien und Meinungsspalten zeigen ein überwiegend positives Bild der Aktie in den vergangenen beiden Wochen. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.