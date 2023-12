CorEnergy Infrastructure, tut es schon wieder!

Bei CorEnergy Infrastructure Trust Inc hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung der Stimmung und des Buzzes gezeigt. Eine Veränderung der Stimmung tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt, die als Grundlage für diese Analyse dienen. Da bei CorEnergy Infrastructure Trust Inc in diesem Punkt keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält CorEnergy Infrastructure Trust Inc daher in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei CorEnergy Infrastructure Trust Inc in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass in diesen Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist mit einer Ausprägung von 72,28 in den letzten 7 Tagen und 73,65 in den letzten 25 Tagen ein weiterer Faktor, der zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der CorEnergy Infrastructure Trust Inc von 0,1899 USD mit einer Entfernung von -80,01 Prozent vom GD200 (0,95 USD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, weist mit einem Kurs von 0,54 USD ein "Schlecht"-Signal auf, da der Abstand -64,83 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der CorEnergy Infrastructure Trust Inc-Aktie daher als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.