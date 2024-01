CorEnergy Infrastructure-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für CorEnergy Infrastructure Trust Inc betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 17,38 Punkte, was darauf hindeutet, dass CorEnergy Infrastructure Trust Inc momentan überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von CorEnergy Infrastructure Trust Inc von 0,43 USD inzwischen um +10,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -50,57 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber CorEnergy Infrastructure Trust Inc eingestellt waren. Es gab fünf Tage lang keine negative Diskussion, und an drei Tagen waren die Anleger eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält CorEnergy Infrastructure Trust Inc eine "Gut"-Einschätzung.

Zur Beurteilung des Sentiments und des Buzz-Faktors haben wir die Aktie von CorEnergy Infrastructure Trust Inc hinsichtlich der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält CorEnergy Infrastructure Trust Inc bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

