CorEnergy Infrastructure Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die technische Analyse der CorEnergy Infrastructure Trust Inc zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,88 USD liegt, während die Aktie selbst bei 0,29 USD gehandelt wird. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -67,05 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,41 USD, was einer Distanz von -29,27 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der CorEnergy Infrastructure Trust Inc liegt bei 29,82, was als überverkauft gilt und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 60, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die CorEnergy Infrastructure Trust Inc insgesamt positiv sind. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Ergebnis, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über CorEnergy Infrastructure Trust Inc langfristig eine mittlere Aktivität aufweisen und daher als "Neutral" bewertet werden. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.