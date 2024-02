CorEnergy Infrastructure Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

In den letzten vier Wochen gab es keine bedeutenden Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von CorEnergy Infrastructure Trust Inc in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 57,14 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit 54,71 Punkten zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um CorEnergy Infrastructure Trust Inc. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,74 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,26 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -64,86 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,27 USD, was zu einem Abstand von -3,7 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend kann die Aktie von CorEnergy Infrastructure Trust Inc in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet werden, während die technische Analyse zu einer "Neutral"-Bewertung führt.