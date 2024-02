CorEnergy Infrastructure Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die CorEnergy Infrastructure Trust Inc-Aktie wird derzeit aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, um eine umfassende Bewertung zu erhalten.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs von 0,29 USD um -61,84 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Wenn jedoch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die CorEnergy Infrastructure Trust Inc-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Bewertung der Aktie. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren neutral, während in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale, mit einem Wert von 25 für RSI7, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, und einem Wert von 56,09 für RSI25, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Abschließend zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Aktie nicht bedeutend mehr oder weniger Beachtung erfährt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die CorEnergy Infrastructure Trust Inc-Aktie also ein "Schlecht"-Rating.