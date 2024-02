Copro Holdings Co Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die technische Analyse der Aktie von Copro zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1234,37 JPY liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1743 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +41,21 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 1554,8 JPY, was einem Abstand von +12,1 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass auf 7-Tage-Basis der RSI bei 38,27 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 41,16 Punkten führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit wird die Aktie hinsichtlich des RSI als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie von Copro wurde auch untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Aktie von Copro basierend auf der technischen Analyse, dem RSI, der Anlegerstimmung und dem Sentiment in den sozialen Medien.