Copro Holdings Co Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Copro-Aktie wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Bei der Analyse der Diskussionsintensität im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso gibt es kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) bei 1762,83 JPY verzeichnet, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1525 JPY, was einem Abstand von -13,49 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1373,08 JPY, was einem "Gut"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Copro-Aktie liegt bei 38,54, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Copro- war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" für das Anleger-Sentiment.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung auf verschiedenen Ebenen, basierend auf der Diskussionsintensität, der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.