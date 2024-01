Copro Holdings Co Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Aktie von Copro- hat in den letzten Monaten gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz gezeigt. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls stabil, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führte.

In Bezug auf die technische Analyse ergab sich ein positiver Trend. Der Schlusskurs lag bei 1621 JPY, was einem Unterschied von +47,2 Prozent im Vergleich zu einem Durchschnitt von 1101,2 JPY über die letzten 200 Handelstage entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Copro- kurzfristig überverkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als neutral eingestuft.