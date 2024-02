Copperstone Resources ABries B Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Copperstone auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 77,03 Punkte, was darauf hindeutet, dass Copperstone momentan überkauft ist und daher die Bewertung "Schlecht" erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt wird Copperstone daher für diesen Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Copperstone derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau, was zu einer "Schlecht" Einstufung der Dividendenpolitik führt.

Die Anleger-Stimmung bei Copperstone in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer "Gut" Einschätzung führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist und daher eine "Neutral" Einschätzung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine positive Veränderung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Copperstone führt.