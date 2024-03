Coppermoly Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine bekannte Kennzahl zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Ein RSI-Wert von 50 gilt als neutral. Sowohl der RSI als auch der RSI25 für Coppermoly liegen bei 50, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "Neutral".

Bei der technischen Analyse der Coppermoly-Aktie ergibt sich ein Durchschnitt von 0,01 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,012 AUD, was einem Anstieg von 20 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt einen Anstieg von 20 Prozent auf, wodurch auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält Coppermoly somit eine positive Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Coppermoly spiegeln eine positive Einschätzung und Stimmung wider. Überwiegend positive Meinungen und Themen wurden in den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen geäußert. Basierend auf diesen Signalen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es während der letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Coppermoly in den sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders positiv noch negativ im Fokus der Anleger steht. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Coppermoly in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.