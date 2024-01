Coppermoly Aktie: Ist es das gewesen?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von Coppermoly von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Dies ergibt eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Coppermoly liegt auf 7-Tage-Basis bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 60, was bedeutet, dass Coppermoly weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Coppermoly-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Coppermoly zeigen eine mittlere Aktivität im Netz und geringe Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die charttechnische Entwicklung der Coppermoly-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts zeigt einen aktuellen Trend, der als "Gut" bewertet wird. Sowohl der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage weisen darauf hin, dass die Aktie über dem Durchschnitt liegt und somit mit einem "Gut"-Rating versehen wird.