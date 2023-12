Coppermoly Aktie: Anleger aufgepasst!

Die technische Analyse der Coppermoly-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,01 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,013 AUD weicht um +30 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,01 AUD) weist eine Abweichung von +30 Prozent auf und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Coppermoly-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Coppermoly liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 40 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Positive Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Coppermoly. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine normale Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.