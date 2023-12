Copperleaf Technologies Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Copperleaf wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,77 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (6,21 CAD) um +7,63 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 5,67 CAD zeigt eine positive Abweichung von +9,52 Prozent. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Analysten bewerten die Copperleaf-Aktie aktuell ebenfalls positiv, mit einer durchschnittlichen Kursprognose von 7 CAD, was einem Aufwärtspotential von 12,72 Prozent entspricht. In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Neutral" eingestuft.

Obwohl sich die Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Wochen kaum verändert hat und auch keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde, wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.