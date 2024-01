Copperch Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Kumba Iron Ore":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von Copper Search bleibt neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge in den Diskussionen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund des aktuellen Stimmungsbildes.

Die Analyse des Sentiments und des "Buzz" in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben stabil, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Copper Search als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 25, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 50 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Copper Search-Aktie bei 0,12 AUD liegt, was einer Entfernung von -47,83 Prozent vom GD200 (0,23 AUD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal interpretiert. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,13 AUD, was wiederum zu einem Abstand von -7,69 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger neutral bleibt, die Kommunikationsfrequenz stabil ist und die technische Analyse auf ein "Schlecht"-Signal hinweist, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.