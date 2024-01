Copperch Aktie: Was soll das denn werden?

Die Stimmung unter den Anlegern hinsichtlich Copper Search ist insgesamt neutral, basierend auf den Diskussionen in Foren und sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Positive Themen dominierten in den letzten Tagen die Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führte.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung ergaben ein positives langfristiges Bild. Die Diskussionsintensität zeigte starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Copper Search war positiv, was zu einer guten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führte.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wurde festgestellt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI als auch der RSI25 ergaben eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse ergab, dass die Copper Search-Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -47,73 Prozent aufweist, was zu einer schlechten Bewertung führte. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergab eine negative Abweichung und somit eine schlechte Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung basierend auf der Anlegerstimmung, dem langfristigen Sentiment und der technischen Analyse.