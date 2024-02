Copperch Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. In Bezug auf Copper Search liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 75,71 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass Copper Search weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Copper Search gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussion um die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zur Anlegerstimmung rund um Copper Search. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen, und es wurden hauptsächlich negative Themen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Copper Search bei 0,2 AUD verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,097 AUD, was einem Abstand von -51,5 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein Abwärtstrend, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf den beiden Zeiträumen.