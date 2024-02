Copper Fox Metals Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die technische Analyse der Copper Fox Metals-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,21 CAD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,17 CAD weicht somit um -19,05 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,2 CAD) liegt mit einer Abweichung von -15 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Copper Fox Metals-Aktie liegt bei 80, was auf eine überkaufte Aktie hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 68,75, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Copper Fox Metals.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Copper Fox Metals als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 192,81 insgesamt 40 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 321,51 beträgt. Somit erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.