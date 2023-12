Copper Fox Metals Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Copper Fox Metals hat momentan eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3.83 Prozent. Das Unternehmen erhält daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. In Bezug auf die fundamentale Bewertung ist Copper Fox Metals im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Metalle und Bergbau) unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 192,81, was einen Abstand von 40 Prozent zum Branchen-KGV von 320,15 darstellt. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Bezogen auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Copper Fox Metals mit einer Rendite von 26,67 Prozent mehr als 38 Prozent darüber. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -11,31 Prozent. Auch hier liegt Copper Fox Metals mit 37,98 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Copper Fox Metals auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 0,22 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,19 CAD liegt, was einer Abweichung von -13,64 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,18 CAD, während der letzte Schlusskurs darüber liegt (+5,56 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt zeigt sich also, dass Copper Fox Metals in verschiedenen Kategorien unterschiedlich bewertet wird, was auf die verschiedenen Aspekte der Unternehmensperformance hinweist.