Copper Fox Metals Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Copper Fox Metals hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,67 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Metalle und Bergbau"-Branche.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Copper Fox Metals beträgt derzeit 192,81, was 40 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 321 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

Die Stimmung und das Buzz in der Internet-Kommunikation rund um Copper Fox Metals haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich der Aktie festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Copper Fox Metals liegt bei 20, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,91, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein Rating von "Gut" basierend auf dem Gesamtbild.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Copper Fox Metals in bestimmten Bereichen wie Dividendenrendite und Sentiment eine schwächere Performance aufweist, während sie in anderen Bereichen wie dem KGV und dem RSI eine bessere Bewertung erhält. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.