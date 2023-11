Copper Fox Metals Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Aktie von Copper Fox Metals schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Das bedeutet, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Ein weiterer Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität zu Copper Fox Metals eine übliche Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Copper Fox Metals daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Copper Fox Metals beträgt das aktuelle KGV 192, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 322 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Copper Fox Metals daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Copper Fox Metals-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200). Die Abweichung beträgt -13,64 Prozent. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.