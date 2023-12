Aluminum of China Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Aluminum Of China gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen basierend auf umfangreichen historischen Daten ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Konkret wurden 6 "Schlecht"-Signale (gegenüber 1 "Gut"-Signal) ermittelt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Aluminum Of China derzeit bei 5,87 CNH liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 5,51 CNH liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -6,13 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt derzeit bei 5,62 CNH, was eine Distanz von -1,96 Prozent zur Aktie bedeutet. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein zunehmend trübes Bild der Stimmungslage unter den Anlegern im letzten Monat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt jedoch keine signifikante Veränderung im Vergleich zum üblichen Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Aluminum Of China in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,86 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -8,21 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +32,07 Prozent im Branchenvergleich für Aluminum Of China. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -8,21 Prozent, wobei Aluminum Of China um 32,07 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

