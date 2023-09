Copart: Starkes Kurspotenzial - 86,41 EUR als mittelfristiges Kursziel

Die Aktie von Copart hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Performance von -2,69% hingelegt. Am gestrigen Handelstag konnte jedoch ein Plus von +0,49% verzeichnet werden. Der Markt zeigt sich momentan relativ pessimistisch.

Bankanalysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel der Aktie bei 86,41 EUR liegt. Dies entspricht einem Potenzial von +112,13%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Vergangenheit.

Vier Analysten stuften die Aktie als “starker Kauf” ein und zwei betrachten sie optimistisch mit einem Rating “Kauf”. Vier Experten geben die Bewertung “halten” ab und einer sieht weiterhin einen Verkaufsanlass.

Das Guru-Rating wurde nun auf 3,82 nach zuvor “Guru-Rating ALT” eingestuft.

