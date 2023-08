Copart: Potenzielles Kursziel von 85,11 EUR

Laut Analysten ist die derzeitige Bewertung der Copart-Aktie nicht angemessen und das wahre Kursziel liegt +109,57% über dem aktuellen Preis.

• Copart verzeichnete am 28.08.2023 ein Plus von +0,23%

• Das potentielle Kursziel für Copart wurde auf 85,11 EUR festgelegt

• Das Guru-Rating für Copart bleibt bei 3,82

Am gestrigen Tag konnte man an den Finanzmärkten eine positive Entwicklung in Höhe von +0,23% bei der Aktie von Copart beobachten. Insgesamt summiert sich die Performance im Verlauf der letzten fünf Handelstage – also einer kompletten Woche – auf +0.25%. Demnach scheint es momentan so zu sein, dass sich die Stimmung relativ ausgeglichen zeigt.

Ob die Bank-Analysten mit einer solchen Entwicklung gerechnet haben? Die Antwort hierauf fällt eindeutig aus.

Zurzeit beträgt das potentielle Ziel-Kursziel für Coparts-Aktien...