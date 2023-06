Copart: Potenzial von 82,68 EUR

Laut Analysten ist die Copart-Aktie aktuell unterbewertet. Demnach könnte das Kursziel bei 82,68 EUR liegen und somit nur -0,10% vom aktuellen Kurs entfernt sein.

• Copart legt am 05.06.2023 um +0,56% zu

• Das mittelfristige Kursziel für Copart liegt bei 82,68 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,11

Gestern stieg der Aktienkurs von Copart an den Finanzmärkten um +0,56%. Insgesamt verzeichnete das Unternehmen in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung von -0,09%. Die Stimmung am Markt scheint aktuell also neutral zu sein.

Die Bankanalysten gehen im Durchschnitt davon aus, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 82,68 EUR liegt. Damit ergibt sich ein potenzielles Risiko von -0,10% für Investoren. Einige Analysten teilen diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends jedoch nicht...