Copart: Potenzial von +104,44% – Kursziel bei 85,78 EUR

Die Aktie des amerikanischen Online-Auktionshauses für Gebrauchtwagen Copart wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 85,78 EUR, was ein Potential von +104,44% bietet.

• Copart: Steigerung um +0,69% am 11.09.2023

• Guru-Rating beträgt nun 3,82 nach zuvor 3,57

Gestern konnte die Aktie eine leichte Steigerung um +0,69% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen hingegen gab es einen Rückgang in Höhe von -0,44%. Die Stimmung am Markt ist neutral.

Vier Analysten empfehlen aktuell die Aktien stark zum Kauf und zwei sehen sie zumindest als kaufenswert an. Vier weitere Experten haben eine neutrale Positionierung mit “halten” eingenommen und lediglich einer gibt ein Verkaufsrating ab.

Das positive Urteil der Mehrheit der Analysten spiegelt sich auch im aktuellen Guru-Rating...