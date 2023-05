Copart: Potenzial von 0,77% zum Kursziel bei 82,45 EUR

Am gestrigen Handelstag gewann Copart an der Börse +1,49%. In den letzten fünf Handelstagen gab es jedoch einen Rückgang um -0,56%. Die Meinung der Analysten ist eindeutig: Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen liegt bei 82,45 EUR mit einem Potenzial von +0,77%.

• Aktueller Kursgewinn bei Copart: +1,49%

• Mittelfristiges Kursziel bei 82,45 EUR

• Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 4.11 gleich.

Vier Analysten halten die Aktie für einen starken Kauf und zwei weitere sind optimistisch und empfehlen “Kauf”. Drei Experten behalten eine neutrale Haltung gegenüber dem Wertpapier und vergeben die Bewertung “halten”. Damit sind rund 66.67% aller Analysten weiterhin optimistisch.

Zusätzlich zur positiven Einschätzung haben sich auch Trend-Indikatoren wie das bewährte Guru-Rating nicht verschlechtert; es befindet sich...