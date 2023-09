Copart: Potenzial für +106,28% Kursanstieg - Meinung von Analysten

Am 07.09.2023 hat die Copart-Aktie am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -1,91% hingelegt und sich damit in den vergangenen fünf Handelstagen um -0,51% entwickelt. Der Markt zeigt sich aktuell relativ neutral.

Das mittelfristige Kursziel von Copart liegt bei 85,76 EUR und somit laut Bankanalysten um +106,28% höher als derzeitiger Stand. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des kürzlichen neutralen Trends.

Aktuell empfehlen vier Analysten die Aktie als starken Kauf und zwei weitere als Kauf. Vier Experten nehmen eine neutrale Position mit “Halten” ein und nur einer setzt sie auf “Verkaufen”. Insgesamt sind also +54,55% der Analysten optimistisch gestimmt.

Guru-Rating wurde nun bei 3,82 gemessen nach zuvor “Guru-Rating ALT”.