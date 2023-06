Copart: Kursziel von 82,57 EUR laut Analysten nicht angemessen bewertet

Die Aktie des Online-Fahrzeugauktionshauses Copart hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung mit einem Plus von insgesamt +0,17% verzeichnet. Gestern stieg der Kurs um weitere +0,27%. Die aktuellen Marktbedingungen scheinen also relativ neutral zu sein.

Bankanalysten sind mittlerweile jedoch anderer Meinung und halten das aktuelle Kursniveau für nicht angemessen bewertet. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel von Copart liegt bei 82,57 EUR – ein Potenzial für Investoren von +0,45% im Vergleich zum aktuellen Standpunkt.

Vier Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an und zwei haben sie optimistisch als “Kauf” eingestuft. Drei Experten empfehlen dagegen lediglich ein “Halten”. Somit bleibt der Anteil der Analysten, die zumindest noch optimistisch gestimmt sind, bei +66,67%.

