Copart: Kursziel von 81,73 EUR

Die Aktie von Copart wird laut Analysten aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 81,73 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von -0,82% vom derzeitigen Kurs.

• Copart legt am 22.05.2023 um +1,04% zu

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,11

Am Finanzmarkt konnte Copart gestern eine positive Kursentwicklung von +1,04 % verzeichnen und auch in den vergangenen fünf Handelstagen betrug das Plus insgesamt +9,80 %. Die Stimmung am Markt ist somit positiv.

Das durchschnittliche Bankanalysten-Kursziel für die Aktie beläuft sich auf 81,73 EUR mit einem möglichen Gewinnpotenzial von -0,82%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und es gibt unterschiedliche Bewertungen:

• Vier Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an.

• Zwei weitere sprechen ein “Kauf”-Rating aus.

• Drei Experten...