Copart: Kursziel von 74,91 EUR

Die Aktie von Copart wird nach Ansicht der Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel beträgt -0,64% des aktuellen Preises.

• Am 12.05.2023 stieg die Aktie um +1,53%

• Das Kursziel liegt bei 74,91 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,11

Gestern konnte Copart eine positive Entwicklung am Finanzmarkt verzeichnen und legte um +1,53% zu. Über die vergangenen fünf Handelstage ergibt sich somit ein Plus von insgesamt +3,01%. Die Stimmung am Markt scheint aktuell relativ optimistisch zu sein.

Obwohl einige Bankanalysten diese Entwicklung vorhergesehen haben mögen, sind sich alle Analysten einig: das mittelfristige Kursziel für Copart beträgt 74,91 EUR.

Dies entspricht einer Rendite in Höhe von -0,64%, falls die Prognosen der Experten eintreffen sollten. Nach dem positiven Trend der letzten Zeit teilen...