Copart: Kursziel von 73,74 € laut Analysten

Die Copart-Aktie wird derzeit von Experten als unterbewertet eingestuft und hat ein mittelfristiges Kursziel von 73,74 €. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, ergäbe sich für Anleger aktuell ein mögliches Kursrisiko in Höhe von -2,76%.

• Copart legt um +1,73% zu

• Trend-Indikator “Guru-Rating” bei 4,33 nach wie vor stabil

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie einen positiven Trend verzeichnen und stieg um +1,73%. Über die vergangenen fünf Tage liegt das Plus bei insgesamt +0,83%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Analysten sind größtenteils optimistisch gestimmt und empfehlen den Kauf der Aktie (77,78%). Lediglich zwei Experten halten sie für neutral. Bemerkenswert ist auch das stabile Guru-Rating mit einem Wert von 4,33.