Copart: Kursziel auf 74,91 EUR - Wie Analysten die Aktie bewerten

Die Copart-Aktie befindet sich nach Ansicht von Experten derzeit unterbewertet am Markt. Das wahre Kursziel wird etwa bei 74,91 EUR gesehen.

• Copart mit positiver Kursentwicklung von +1,53% am 12.05.2023

• Mittelfristiges Kursziel: 74,91 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,11

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Copart eine positive Entwicklung um +1,53%. In der Summe ergeben sich für die vergangenen fünf Handelstage und damit eine vollständige Woche ein Plus von +3,01%. Der Markt scheint somit relativ optimistisch zu sein.

Obwohl das Ergebnis überraschend ist, sehen Bankanalysten mittelfristig Potenzial in der Aktie. Die durchschnittliche Einschätzung liegt aktuell bei einem Kursziel von etwa 74,91 EUR – ein Potential in Höhe von -0.64% im Vergleich zum aktuellen Stand.

Allerdings teilen nicht alle...