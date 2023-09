Copart: Kursziel bei 85,37 EUR – Ein starkes Kaufsignal

Die Aktie von Copart zeigt am Finanzmarkt eine positive Entwicklung. Gestern verzeichnete sie einen Anstieg um +0,33% und erreichte damit in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +2,46%. Die Stimmung ist eindeutig optimistisch.

Laut der durchschnittlichen Schätzung von Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel des Unternehmens bei 85,37 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, bietet die Aktie Investoren ein gewaltiges Kurspotenzial von +104,54%. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Ansicht; einige halten die Aktie weiterhin für unterbewertet.

Aktuell empfehlen vier Analysten den Kauf der Aktie und zwei sehen ein “Kauf”-Rating als angemessen an. Vier Experten stufen das Papier neutral mit “halten” ein. Nur einer gibt die Empfehlung zum Verkauf. Insgesamt sind somit noch immer über die Hälfte aller...